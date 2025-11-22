Орбан рассказал о поворотном моменте в истории Европы

Орбан: конфликт на Украине привел Европу к поворотному моменту в истории

Конфликт на территории Украины привел Европу к переломному моменту в истории, теперь она должна определиться с выбором — поддержка мирного плана президента США Дональда Трампа или перспектива прямого столкновения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Мы (европейские страны. — «Газета.Ru») можем выйти из этого тупика и наконец объединиться вокруг мирной инициативы президента [США] Трампа, включая брюссельских бюрократов», — написал он.

Как подчеркнул венгерский премьер, такой вариант развития событий предполагает признание Евросоюзом (ЕС) того факта, что потраченные за три с половиной года деньги европейских налогоплательщиков отправились на войну, которую невозможно выиграть.

Другой путь, по словам Орбана, продолжение оказываемой ЕС финансовой и военной помощи Украине без поддержки США, результатом которой станет прямое вооруженное столкновение с РФ. Он отметил, что Европа на своем опыте знает, к каким трагическим последствиям приведет этот сценарий.

До этого сообщалось, что европейские лидеры намерены выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

Ранее Орбан потребовал от Европы поддержать план Трампа по Украине.