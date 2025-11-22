На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал о поворотном моменте в истории Европы

Орбан: конфликт на Украине привел Европу к поворотному моменту в истории
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Конфликт на территории Украины привел Европу к переломному моменту в истории, теперь она должна определиться с выбором — поддержка мирного плана президента США Дональда Трампа или перспектива прямого столкновения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Мы (европейские страны. — «Газета.Ru») можем выйти из этого тупика и наконец объединиться вокруг мирной инициативы президента [США] Трампа, включая брюссельских бюрократов», — написал он.

Как подчеркнул венгерский премьер, такой вариант развития событий предполагает признание Евросоюзом (ЕС) того факта, что потраченные за три с половиной года деньги европейских налогоплательщиков отправились на войну, которую невозможно выиграть.

Другой путь, по словам Орбана, продолжение оказываемой ЕС финансовой и военной помощи Украине без поддержки США, результатом которой станет прямое вооруженное столкновение с РФ. Он отметил, что Европа на своем опыте знает, к каким трагическим последствиям приведет этот сценарий.

До этого сообщалось, что европейские лидеры намерены выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

Ранее Орбан потребовал от Европы поддержать план Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами