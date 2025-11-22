На саммите G20 рассказали о последствиях бойкота мероприятия властями США

Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия американских шерп, заявил представитель южноафриканского президента Винсент Мангвенья на полях саммита лидеров «Большой двадцатки». Его слова приводит РИА Новости.

«Их бойкот подорвал усилия, которые предприняли различные посещавшие ЮАР американские делегации», — сказал дипломат журналистам.

Мангвенья подчеркнул, что представители делегаций участников G20 предпочли, чтобы США не бойкотировали саммит в ЮАР.

Накануне посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа России в G20 Марат Бердыев сообщил о том, что шерпы членов «Большой двадцати» завершили переговорную работу и сформировали текст итогового документа саммита лидеров форума.

Делегация США не приехала на саммит в Йоханнесбург. Президент страны Дональд Трамп заявил, что это связано с якобы нарушениями прав белого населения в ЮАР.

В ходе встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в мае Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями политиков в ЮАР. Глава республики, в свою очередь, заявил, что правительство ЮАР не одобряет гонения на белое население.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».