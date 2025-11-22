На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На саммите G20 рассказали о последствиях бойкота мероприятия властями США

Мангвенья: бойкот США саммита G20 сорвал усилия американских делегаций
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия американских шерп, заявил представитель южноафриканского президента Винсент Мангвенья на полях саммита лидеров «Большой двадцатки». Его слова приводит РИА Новости.

«Их бойкот подорвал усилия, которые предприняли различные посещавшие ЮАР американские делегации», — сказал дипломат журналистам.

Мангвенья подчеркнул, что представители делегаций участников G20 предпочли, чтобы США не бойкотировали саммит в ЮАР.

Накануне посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа России в G20 Марат Бердыев сообщил о том, что шерпы членов «Большой двадцати» завершили переговорную работу и сформировали текст итогового документа саммита лидеров форума.

Делегация США не приехала на саммит в Йоханнесбург. Президент страны Дональд Трамп заявил, что это связано с якобы нарушениями прав белого населения в ЮАР.

В ходе встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в мае Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями политиков в ЮАР. Глава республики, в свою очередь, заявил, что правительство ЮАР не одобряет гонения на белое население.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами