Людей с ожирением станут реже пускать в США

Белый дом: лица с хроническими заболеваниями могут стать бременем для США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с проблемами со здоровьем. Об этом пишет Politico.

Выдачу виз ограничат для людей с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями.

«В течение 100 лет политика Госдепартамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков», — сказала она.

Келли добавила, что администрация президента США ставит американцев «на первое место». Новые рекомендации позволяют не пускать в страну людей, которым впоследствии может потребоваться государственная медицинская помощь.

8 сентября сообщалось, что Госдеп ввел новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. по мнению экспертов, это решение в будущем приведет к увеличению периода ожидания записи до полугода и даже больше.

Ранее США ввели новый визовый сбор.