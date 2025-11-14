На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Людей с ожирением станут реже пускать в США

Белый дом: лица с хроническими заболеваниями могут стать бременем для США
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с проблемами со здоровьем. Об этом пишет Politico.

Выдачу виз ограничат для людей с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями.

«В течение 100 лет политика Госдепартамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков», — сказала она.

Келли добавила, что администрация президента США ставит американцев «на первое место». Новые рекомендации позволяют не пускать в страну людей, которым впоследствии может потребоваться государственная медицинская помощь.

8 сентября сообщалось, что Госдеп ввел новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. по мнению экспертов, это решение в будущем приведет к увеличению периода ожидания записи до полугода и даже больше.

Ранее США ввели новый визовый сбор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами