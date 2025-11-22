Умеров анонсировал переговоры с США по мирному соглашению Москвы и Киева

Умеров: Украина начинает переговоры с США по мирному решению конфликта

Украина при участии стран ЕС начинает переговоры с США по вопросу возможных параметров будущего мирного соглашения с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров.

«В эти дни в Швейцарии с участием европейских партнеров начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — сообщил он.

Как отметил Умеров, Украина подходит к мирному процессу «с четким пониманием своих интересов».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.