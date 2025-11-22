На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сторонников Украины уличили в притворстве

Журналист Фази: противники Украины притворяются ее союзниками
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

«К настоящему моменту должно быть до боли ясно: главные враги Украины — это те, кто выдает себя за ее сторонников. И всегда ими были», — заявил он.

До этого американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные спецслужбы могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать из республики.

По словам аналитика, сегодня украинский лидер и его ближайшее окружение находятся в шатком положении. Экс-советник уточнил, что Зеленский оказался между контролирующими его «бандеровцами» и уставшим от коррупции обществом.

10 ноября бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. По его мнению, либо президент Украины потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами