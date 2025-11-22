Журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

«К настоящему моменту должно быть до боли ясно: главные враги Украины — это те, кто выдает себя за ее сторонников. И всегда ими были», — заявил он.

До этого американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные спецслужбы могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать из республики.

По словам аналитика, сегодня украинский лидер и его ближайшее окружение находятся в шатком положении. Экс-советник уточнил, что Зеленский оказался между контролирующими его «бандеровцами» и уставшим от коррупции обществом.

10 ноября бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. По его мнению, либо президент Украины потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.