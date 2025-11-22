На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не знакомили ЕС с планом Трампа по Украине

В Польше заявили об отсутствии контактов США и Европы по плану Трампа
Global Look Press

США не консультировались с Евросоюзом по поводу своего плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

«Ни с Польшей, ни с каким-то другим европейским государством <...> никаким образом на счет этого плана еще не консультировались», — сказал министр.

Он подчеркнул, что никто не предоставлял США никакого мандата и обсуждение плана является частью американско-российских отношений.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа, включающий, в частности, отказ от членства в НАТО, новые границы, буферную зону и др.

По информации The Guardian, европейские лидеры хотят «усилить» план президента США на саммите G20 в Йоханнесбурге.

The Financial Time писала, что в США ожидают подписания мирного плана Зеленским к 27 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил план Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
