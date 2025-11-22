На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол заявил о стремлении Британии добиться поражения России

Посол Келин: Британия до сих пор добивается поражения России на Украине
Установка властей Великобритании на достижение поражения России в конфликте на Украине остается в силе, учитывая серьезную ставку Лондона на затягивание боевых действий в республике. Об этом завил ТАСС посол РФ в королевстве Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что британский военно-политический класс вложил серьезные средства в поддержку Украины.

Келин уточнил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, так как в этом вопросе Лондон занимает не первое место в Европе, а об информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях.

По словам посла, многое поставлено на карту поддержки Украины. Британские СМИ по-прежнему настроены на очернение Российской Федерации и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации, добавил Келин.

До этого сообщалось, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

Новости Украины
