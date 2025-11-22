На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе обвинили Трампа в допуске иностранцев в коридоры власти

Конгрессвумен Грин обвинила Трампа в двуличности и допуске иностранцев к власти
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Член конгресса Марджори Грин обвинила президента США Дональда Трампа в допуске иностранцев в коридоры власти. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Она подчеркнула, что только Америка должна быть для президента на первом месте.

«И только это, без привязки иностранных стран к нашим коридорам власти», — подчеркнула она.

Грин напомнила, что поддерживала основанное Трампом движение Make America Great Again («Сделать Америку снова великой») и боролась «усерднее любого» республиканца для того, чтобы Трамп пришел к власти. При этом большинство республиканцев, которые «тайно ненавидели» Трампа и «наносили ему удар в спину», все равно были приняты им обратно после выборов.

Грин объявила об уходе с поста в палате представителей с января 2026 года на фоне конфликта с Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. По его словам, конфликт между ним и Грин произошел после того, как он отправил конгрессвумен результаты социологического опроса. Трамп посчитал, что Грин смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Спустя неделю Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года.

Ранее Трамп назвал Грин «предателем» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами