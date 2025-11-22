В конгрессе обвинили Трампа в допуске иностранцев в коридоры власти

Конгрессвумен Грин обвинила Трампа в двуличности и допуске иностранцев к власти

Член конгресса Марджори Грин обвинила президента США Дональда Трампа в допуске иностранцев в коридоры власти. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Она подчеркнула, что только Америка должна быть для президента на первом месте.

«И только это, без привязки иностранных стран к нашим коридорам власти», — подчеркнула она.

Грин напомнила, что поддерживала основанное Трампом движение Make America Great Again («Сделать Америку снова великой») и боролась «усерднее любого» республиканца для того, чтобы Трамп пришел к власти. При этом большинство республиканцев, которые «тайно ненавидели» Трампа и «наносили ему удар в спину», все равно были приняты им обратно после выборов.

Грин объявила об уходе с поста в палате представителей с января 2026 года на фоне конфликта с Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. По его словам, конфликт между ним и Грин произошел после того, как он отправил конгрессвумен результаты социологического опроса. Трамп посчитал, что Грин смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Спустя неделю Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года.

Ранее Трамп назвал Грин «предателем» США.