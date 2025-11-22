На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро усилил охрану из-за угрозы со стороны США

FT: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за возможной угрозы со стороны США
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры личной безопасности на фоне новостей об усилении военного присутствия США в Карибском море. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, в последнее время политик проводит свои публичные выступления по сокращенному и заранее не анонсированному графику. Руководство страны теперь в них не участвует, чтобы избежать «коллективной угрозы для представителей власти».

Как рассказал FT венесуэльский военный аналитик Хосе Гарсия, президент также следит за тем, чтобы на его выступлениях присутствовали сотни людей, «поэтому США не станут атаковать, не задев сначала нескольких человек».

Личная охрана Мадуро, как утверждают источники газеты, теперь в основном формируется из кубинцев, поскольку власти опасаются, что венесуэльские силовики стали менее лояльными на фоне экономического кризиса и инфляции в стране.

В статье отмечается, что переживший «максимальное давление» американских санкций во время первого президентского срока Дональда Трампа Мадуро расценивает присутствие военных кораблей США в Карибском море «предвестником смены режима».

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы, перебросив авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн.

Ранее Трамп отказался обсуждать давление на Мадуро в ходе возможных переговоров.

