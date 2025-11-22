На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Князя Потемкина назвали причастным к «российскому империализму»

Global Look Press

Генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин признан на Украине участником реализации политики «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

По закону страны, местные власти обязаны «декоммунизировать» и убрать из общественных пространств на территории Украины объекты, связанные с именем Потемкина.

В документах говорится, что Потемкин якобы по приказу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века осуществил освоение южных регионов Российской империи, куда входили некоторые территории современной Украины, в том числе Николаев и Одесса. При этом в 1789 году князь основал Николаев в качестве города для строительства флота.

Помимо этого, Потемкина называют одним из основателей Одессы.

8 ноября на Украине признали пропагандой «российского империализма» личность ученого Михаила Ломоносова и все связанные с его именем объекты в стране.

В октябре под аналогичное определение попала Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия.

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» за продвижение российских нарративов.

