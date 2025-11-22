На Украине признали невозможность скорого вступления в НАТО

Украинские чиновники в частных беседах признают, что скорое принятие Украины в НАТО невозможно. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что власти США открыто заявляли, что не считают вступление Украины в альянс реальной перспективой в ближайшее время.

Вместе с тем в Киеве ранее утверждали, что членство в НАТО необходимо для обеспечения долгосрочной безопасности Украины, и закрепили эту цель в конституции. Отказ от такой позиции был бы воспринят неоднозначно и потребовал бы законодательных корректировок, говорится в статье.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в США назвали три главные характеристики мирного плана по Украине.