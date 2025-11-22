Аналитик Меркурис: нет даже намека на возможность получения репараций от России

Сейчас у Украины нет и шанса получить репарации от России. Об этом заявил военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик отметил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение испытывают трудности на фоне коррупционного скандала. Кроме того, по его словам, успехи российских войск привели к обострению внутриполитической борьбы в республике.

«Именно поэтому они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это», — сказал Меркурис.

В октябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что победой Украины в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций от РФ. По ее словам, рано или поздно Москве и Киеву придется сесть за стол переговоров, однако нужно гарантировать, что «агрессия не окупится». В противном случае, считает Каллас, последствия будут видны во всем мире.

Ранее Каллас заявила о выгоде Западу от продолжения конфликта на Украине.