На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали фикцией возможность получения репараций от России

Аналитик Меркурис: нет даже намека на возможность получения репараций от России
true
true
true
close
Vasily Fedosenko/Reuters

Сейчас у Украины нет и шанса получить репарации от России. Об этом заявил военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик отметил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение испытывают трудности на фоне коррупционного скандала. Кроме того, по его словам, успехи российских войск привели к обострению внутриполитической борьбы в республике.

«Именно поэтому они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это», — сказал Меркурис.

В октябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что победой Украины в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций от РФ. По ее словам, рано или поздно Москве и Киеву придется сесть за стол переговоров, однако нужно гарантировать, что «агрессия не окупится». В противном случае, считает Каллас, последствия будут видны во всем мире.

Ранее Каллас заявила о выгоде Западу от продолжения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами