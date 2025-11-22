США заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в махинациях на $48 млрд. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

»Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут $48 млрд, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского», — сказал экс-офицер.

Джонсон добавил, что заинтересованность в этих схемах проявили некоторые высокопоставленные европейские чиновники, в частности, глава евродипломатии Кая Коллас. По его словам, если Зеленский откажется сотрудничать с США, то его могут физически устранить.

На Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.

В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.

Ранее эксперт объяснил резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с РФ.