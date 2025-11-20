Эксперт объяснил резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к реальному диалогу с Россией. Его внезапный интерес к мирным переговорам — ничто иное, как попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Алексей Нечаев.

«Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», — заметил эксперт.

Он также выразил уверенность, что в искренность Зеленского не верят и США. Однако, по его словам, для Вашингтона это окно возможностей, чтобы навязать Киеву свою версию мирного соглашения.

Утром 19 ноября Зеленский прибыл в Анкару на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты. Как стало известно до этого, Киев должен представить партнерам новые решения конфликта.

Позже портал Axios со ссылкой на чиновников из США сообщил, что Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции. Причина такого решения не называется.

Ранее в США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине.