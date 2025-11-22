В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России

Сенатор Грэм: есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в социальной сети Х, что есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против Российской Федерации в конгрессе США.

«Я рад, что, похоже, наметился прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в палате представителей, который имеют подавляющую двухпартийную поддержку в конгрессе», — написал он.

По словам политика, эта законодательная инициатива даст президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу больше рычагов влияния на РФ, чем когда-либо раньше.

17 ноября Трамп выступил в поддержку законопроекта Грэма и американского сенатора Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Одной из таких стран, которую захотел наказать президент США за сотрудничество с РФ, является Иран.

Ранее в России объяснили, почему угрозам санкций от Трампа не стоит верить.