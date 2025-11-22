На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предрекли крах политических перспектив связанных с Зеленским лидеров ЕС

Аналитик Риттер: перспективы фон дер Ляйен, Каллас и Макрона рухнут с Украиной
Susana Vera/Reuters

Политические перспективы лидеров Европейского союза (ЕС), связанных с Украиной, разрушатся вместе с падением власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Аналитик уточнил, что речь идет о главе Европейской комиссии (ЕС) Урсуле фон дер Ляйен, президенте Франции Эммануэле Макроне, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, главе евродипломатии Кае Каллас и главе кабмина Италии Джорджии Мелони.

«Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — сказал Риттер.

Накануне газета Financial Times сообщила, что в Европе царит паника из-за продвижения Вашингтоном нового мирного плана по Украине. По данным издания, ситуация напоминает инициативы, озвученные в начале года администрацией президента США Дональда Трампа, которые были созданы без консультаций с партнерами из ЕС.

Ранее президент Финляндии отреагировал на мирный план США по Украине.

