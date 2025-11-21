Президент Финляндии отреагировал на мирный план США по Украине

Стубб сообщил, что оценивает мирный план США с союзниками и Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил в социальной сети X, что находится в процессе обсуждения американского мирного плана по урегулированию на Украине с союзниками и самими украинскими властями.

«Вчера опубликовали проект плана по прекращению военного конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Сейчас мы оцениваем ситуацию вместе с союзниками и Украиной», — написал он.

Стубб отметил, что уже обсудил мирный план США с премьером Финляндии Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен. По его словам, он также намерен провести дальнейшее обсуждение плана с правительством страны.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

