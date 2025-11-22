На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как можно провести трибунал над Украиной

Мирошник: для трибунала над Украиной можно разработать новые форматы
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что для трибунала над Украиной можно разработать новые форматы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирошника, можно, к примеру, приглашать международную общественность для наблюдения за самим процессом. Ее роль будет заключаться в «верификации — наблюдении за соблюдением процедуры, в принципе, подтверждении справедливости такого рода действий».

23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что трибунал против России, который хотят создать в Евросоюзе (ЕС), будет ничтожным и нелегитимным.

Захарова сочла эту инициативу ЕС «механизмом заказного правосудия», который не имеет ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка.

По словам представителя МИД РФ, таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.

Ранее журналист напомнил о биографии Каллас, готовящей «трибунал» против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами