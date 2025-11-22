Мирошник: для трибунала над Украиной можно разработать новые форматы

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что для трибунала над Украиной можно разработать новые форматы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирошника, можно, к примеру, приглашать международную общественность для наблюдения за самим процессом. Ее роль будет заключаться в «верификации — наблюдении за соблюдением процедуры, в принципе, подтверждении справедливости такого рода действий».

23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что трибунал против России, который хотят создать в Евросоюзе (ЕС), будет ничтожным и нелегитимным.

Захарова сочла эту инициативу ЕС «механизмом заказного правосудия», который не имеет ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка.

По словам представителя МИД РФ, таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.

Ранее журналист напомнил о биографии Каллас, готовящей «трибунал» против России.