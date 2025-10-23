Трибунал против России, который хотят создать в Евросоюзе (ЕС), будет ничтожным и нелегитимным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями», — подчеркнула она.

Захарова сочла эту инициативу ЕС «механизмом заказного правосудия», который не имеет ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка.

По словам представителя МИД РФ, таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против России. В то же время он выразил надежду, что вскоре удастся профинансировать первый шаг, так как для работы трибунала нужны деньги от стран — членов или от партнеров.

Позднее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине. Готовность участвовать проявили 25 государств — членов союза из 27.

Ранее журналист напомнил о биографии Каллас, готовящей «трибунал» против России.