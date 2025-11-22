На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях

Соловьев: Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.

«Дальше ждем удаление переписок у Зеленского и Ермака, блокировку в Telegram и, ..., пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — написал Соловьев.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что позиции главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака существенно ослабли на фоне коррупционного скандала.

Источник утверждает, что за последние четыре года Ермак создал напряженные отношения со всей управленческой командой, и теперь многие задаются вопросом, почему они должны жертвовать своим положением из-за одного человека. Издание также сообщает об ослаблении влияния Ермака на правоохранительные структуры.

20 ноября в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление об отставке Ермака с должности руководителя Офиса президента и Рустема Умерова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».

