В партии Зеленского рассказали о снижении влияния Ермака

В партии Зеленского заявили о снижении влияния Ермака из-за скандала о коррупции

Позиции главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака существенно ослабли на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в правящей украинской партии «Слуга народа».

«События сейчас развиваются не в пользу Ермака. Из ресурсов у него остался только президент», – сообщает издание.

Источник утверждает, что за последние четыре года Ермак создал напряженные отношения со всей управленческой командой, и теперь многие задаются вопросом, почему они должны жертвовать своим положением из-за одного человека. Издание также сообщает об ослаблении влияния Ермака на правоохранительные структуры.

«Например, по его данным, Банковая требовала от СБУ возбудить уголовное дело против (главы фракции Зеленского «Слуга народа» Давида – прим. ред.) Арахамии, но (глава СБУ Василий – прим. ред.) Малюк вопрос подвесил. А сменить Малюка Рада не даст. Недовольная Ермаком часть фракции теперь ждет, какую схему Арахамия дальше предложит. При этом глава фракции, по отзывам близких к нему людей, считает, что Зеленский после некоторых раздумий все же уволит Ермака», — добавили в издании.

Накануне в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление об отставке Ермака с должности руководителя Офиса президента и Рустема Умерова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».