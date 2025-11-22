На Западе заявили об угрозе срыва изъятия активов России из-за плана Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине грозит сорвать экспроприацию активов России в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет издание Politico.

«Дональд Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе. Потенциально он срывает усилия по финансированию Украины, чтобы она могла продолжать борьбу против России», — говорится в материале.

Издание отметило, что у европейских чиновников вызвал недоумение пункт плана Трампа, согласно которому €100 млрд из замороженных активов России будут инвестированы в фонд восстановления Украины, а 50% прибыли от него уйдут в США. Журналисты напомнили, что лидеры стран ЕС уже несколько месяцев пытаются договориться об экспроприации активов.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал 28 пунктов указанного плана, включающего в себя отказ Украины от вступления в НАТО, пересмотр границ, создание буферной зоны, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются территорией России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что не хотят «мегафонных» переговоров по Украине.