На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об угрозе срыва изъятия активов России из-за плана Трампа по Украине

Politico: план Трампа по Украине грозит ЕС сорвать экспроприацию активов России
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине грозит сорвать экспроприацию активов России в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет издание Politico.

«Дональд Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе. Потенциально он срывает усилия по финансированию Украины, чтобы она могла продолжать борьбу против России», — говорится в материале.

Издание отметило, что у европейских чиновников вызвал недоумение пункт плана Трампа, согласно которому €100 млрд из замороженных активов России будут инвестированы в фонд восстановления Украины, а 50% прибыли от него уйдут в США. Журналисты напомнили, что лидеры стран ЕС уже несколько месяцев пытаются договориться об экспроприации активов.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал 28 пунктов указанного плана, включающего в себя отказ Украины от вступления в НАТО, пересмотр границ, создание буферной зоны, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются территорией России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что не хотят «мегафонных» переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами