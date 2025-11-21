На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Запад ищет контакты с Россией

РИА Новости: Запад ищет контакты с РФ из-за отсутствия США на саммите G20
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Страны Запада ищут контакты с Россией из-за отсутствия Соединенных Штатов на саммите «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, западные страны ослабленыиз-за отсутствия США на саммите и уменьшением своей роли в мировой политике и экономике.

«Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией», — говорится в сообщении.

Накануне Bloomberg сообщал, что европейские лидеры планируют провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

20 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что ЮАР в настоящее время ведет консультации с Вашингтоном о возможном формате участия США в саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в ЮАР в случае ее принятия.

Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Ранее Си Цзиньпин отменил свое участие в саммите G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами