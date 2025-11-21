Страны Запада ищут контакты с Россией из-за отсутствия Соединенных Штатов на саммите «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, западные страны ослабленыиз-за отсутствия США на саммите и уменьшением своей роли в мировой политике и экономике.

«Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией», — говорится в сообщении.

Накануне Bloomberg сообщал, что европейские лидеры планируют провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

20 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что ЮАР в настоящее время ведет консультации с Вашингтоном о возможном формате участия США в саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в ЮАР в случае ее принятия.

Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Ранее Си Цзиньпин отменил свое участие в саммите G20.