В Госдуме заявили о заинтересованности Зеленского в продолжении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение заинтересованы в продолжении конфликта на территории республики. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Они (Зеленский и окружение — «Газета.Ru») получают оружие, это не решает вопросы, а затягивает конфликт... При этом Украина всячески получает деньги, и вот здесь они и зарабатывают», — сказал депутат.

Чепа добавил, что информация, получаемая гражданами Украины, не отвечает реалиям. По его словам, жители республики слышат о наступлении блэкаута в большинстве городов России, о холодах в Москве и так далее. В связи с этим депутат предположил, что доклады для Зеленского пытаются приукрашивать.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

