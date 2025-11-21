На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде ответили на призыв Зеленского «прекратить срач»

Нардеп Гончаренко: кризис на Украине начался из-за Зеленского и его друзей
Efrem Lukatsky/AP

Срач на Украине начался из-за действий президента Украины Владимира Зеленского и его друзей. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Владимир Александрович, мы бы с удовольствием прекратили срач. Вопрос в том, что этот весь срач, эта вся сложная ситуация, и этот самый сложный исторический момент в истории страны создан именно из-за ваших действий и действий ваших друзей», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что Зеленский осуществлял покровительство коррупционерам. Это, по его словам, привело к тому, что граждане Украины начали бежать из страны через горы и подземные туннели.

Вечером 21 ноября Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач». С таким призывом он обратился к согражданам на фоне предложения США о мирном урегулировании. Президент республики назвал нынешнее время одним из самых сложных в истории Украины, когда речь идет о потере достоинства или потере ключевого партнера.

Ранее Медведев пошутил по поводу призыва Зеленского «прекратить срач».

