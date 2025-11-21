На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шольц предлагал США тайную сделку по газу в 2020-м

Шольц подтвердил, что в 2020 году сделал предложение США о тайной сделке по газу

Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц признал факт отправки в 2020 году письма американскому руководству, в котором предлагалась отмена санкций, введенных против проекта «Северный поток — 2», в обмен на строительство терминалов для приема американского СПГ. Об этом сообщила газета Ostsee-Zeitung со ссылкой на слова самого Шольца.

«Письмо действительно было отправлено», — цитирует издание Шольца.

Бывший канцлер также подтвердил, что в феврале 2022 года он не дал разрешения на ввод в эксплуатацию уже завершенного газопровода «Северный поток — 2».

Шольц занимал пост министра финансов ФРГ с 2018 по 2021 год, а затем возглавлял немецкое правительство до начала текущего года.

10 ноября американский министр внутренних дел Даг Бергам заявил, что США смогли нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за год на 25%. По его словам, сейчас США являются экспортером СПГ «номер один в мире».

Ранее Шольц признал, что его правительство рухнуло из-за разногласий по помощи Украине.

