В МВД США рассказали об экспорте СПГ за год

Бергам: США нарастили экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире
Global Look Press

США смогли нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за год на 25%. Об этом в интервью Fox News заявил американский министр внутренних дел Даг Бергам.

По его словам, сейчас США являются экспортером СПГ «номер один в мире» в связи с ростом экспорта.

7 ноября власти Греции подписали с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ходе американо-греческого форума «Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)» в Афинах.

До этого аналитический центр Bruegel сообщил, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с января по октябрь 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,3 млрд куб. м (против 17,5 млрд куб. м).

1 ноября министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа. По его словам, американские власти и представители Евросоюза предпринимают общие усилия, чтобы ЕС прекратил закупать российский газ, а для этого потребуются «инвестиции в инфраструктуру в Восточной Европе».

Ранее эксперт предрек срыв отопительного сезона в ЕС из-за отказа от российского газа.

