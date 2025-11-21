Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России в Варшаве

Сейм Польши принял резолюцию, призывающую правительство перенести здание посольства России в Варшаве. Согласно данным голосования, размещенным на сайте нижней палаты парламента, документ поддержали 439 депутатов, еще один парламентарий воздержался.

В резолюции отмечается, что кабинет министров должен рассмотреть возможность переноса российской дипмиссии в Варшаве «с соблюдением международно-правовых норм». Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага тем, что посольство соседствует с министерством национальной обороны Польши.

На днях министерство иностранных дел Польши потребовало от Москвы закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Как сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, четыре дипломата и технический персонал должны будут покинуть Польшу до 23 декабря. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва. Россия уже заявила, что ответит на действия Варшавы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве.