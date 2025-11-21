Трамп обвинил демократов в подстрекательстве военнослужащих

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес демократов, обвинив их в подстрекательстве военнослужащих к неповиновению приказам. Своим мнением политик поделился в эфире Fox News Radio.

Трамп подчеркнул, что подобные действия в прошлом карались высшей мерой.

«Это действительно серьезное обвинение. Что они сказали, я не знаю, как обстоят дела в наши дни, потому что сейчас все гораздо мягче, но в прежние времена, если бы ты сказал это, это наказывалось бы. <...> Я не угрожаю», — ответил Трамп на вопрос журналистов, действительно ли он угрожает демократам, совершившим призыв.

Поводом для критики послужило заявление шести конгрессменов-демократов, имеющих опыт военной службы или работы в разведывательных органах, которые призвали американских военных не выполнять распоряжения администрации Трампа, если они противоречат закону.

14 ноября Трамп объявил о планах инициировать официальное расследование связей Джеффри Эпштейна с представителями Демократической партии.

Ранее Трамп обвинил демократов в попытке шантажировать США.