Трамп обвинил демократов в попытке шантажировать США

Трамп: демократы наслаждались страданиями миллионов американцев из-за шатдауна
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в наслаждении от страдания американцев в связи с рекордным перерывом в работе правительства. Об этом он сказал в Белом доме, передает Fox News.

По его словам, большинство демократов в конгрессе были счастливы от страданий миллионов граждан.

Глава государства также заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов, направленный против всей страны. Таким образом Трамп охарактеризовал шатдаун.

С 1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу финансирования здравоохранения. Это 22-й шатдаун в истории страны и 4-й — при Трампе.

12 ноября Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

Ранее Трамп поставил ультиматум авиадиспетчерам, прекратившим работать из-за шатдауна.

