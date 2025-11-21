Постпред РФ: Москва пока воздержится от предложений по иранскому досье

Ульянов заявил, что Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье

Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, ситуация тупиковая. Об этом сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что прежде чем выдвигать какие-то инициативы, «нужно понять, где мы находимся».

«А мы зашли в тупик, точнее, нас в него завели. Нужно осмотреться, а затем уже просчитывать, что и как предпринимать», — подчеркнул Ульянов.

По его словам, за сложившуюся ситуацию несут ответственность «евротройка» (Британия, ФРГ и Франция), а также США. Дипломат уверен: последствия принятия антииранской резолюции скоро проявятся.

19 ноября США и «евротройка» представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции, в котором потребовали предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана.

На следующий день глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран направил уведомление о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве.

По словам министра, «после незаконных попыток Великобритании, Германии и Франции в Совбезе ООН по возвращению отмененных резолюций Совета Безопасности соглашение, ранее заключенное в Каире, фактически перестало быть основой во взаимодействии Ирана и агентства».

Ранее Гросси рассказал, что почти весь обогащенный уран в Иране сохранился.