Постпред РФ: Москва пока воздержится от предложений по иранскому досье

Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, ситуация тупиковая. Об этом сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат отметил, что прежде чем выдвигать какие-то инициативы, «нужно понять, где мы находимся».
«А мы зашли в тупик, точнее, нас в него завели. Нужно осмотреться, а затем уже просчитывать, что и как предпринимать», — подчеркнул Ульянов.
По его словам, за сложившуюся ситуацию несут ответственность «евротройка» (Британия, ФРГ и Франция), а также США. Дипломат уверен: последствия принятия антииранской резолюции скоро проявятся.
19 ноября США и «евротройка» представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции, в котором потребовали предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана.
На следующий день глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран направил уведомление о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве.
По словам министра, «после незаконных попыток Великобритании, Германии и Франции в Совбезе ООН по возвращению отмененных резолюций Совета Безопасности соглашение, ранее заключенное в Каире, фактически перестало быть основой во взаимодействии Ирана и агентства».
Ранее Гросси рассказал, что почти весь обогащенный уран в Иране сохранился.