Трамп заявил, что Украина теряет территории

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина теряет территории, а сам он стремится положить конец конфликту.

Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон участвует в мирном процессе «ради одной вещи» — чтобы прекратить боевые действия, в результате которых происходят человеческие потери.

Также, по словам главы Белого дома, новые санкции США против России будут призваны осложнить продажу российской нефти.

«И они очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — сказал Трамп.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил, что США не поддерживают «глупые войны» в мире.