На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Украина теряет территории

Трамп: Украина теряет территории
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина теряет территории, а сам он стремится положить конец конфликту.

Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон участвует в мирном процессе «ради одной вещи» — чтобы прекратить боевые действия, в результате которых происходят человеческие потери.

Также, по словам главы Белого дома, новые санкции США против России будут призваны осложнить продажу российской нефти.

«И они очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — сказал Трамп.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил, что США не поддерживают «глупые войны» в мире.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами