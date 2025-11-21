На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, как украинские чиновники оценили американский план по Украине

NYP: украинские чиновники положительно оценили план США по Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров и другие украинские чиновники одобрили новый план США по урегулированию конфликта. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что украинские официальные лица, в том числе главный советник Зеленского Рустем Умеров, дали «положительный» отклик и «согласились с большей частью плана» после обсуждений со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в конце прошлого месяца», — отмечается в материале.

По данным источника, Умеров внес в план несколько изменений, которые были включены в итоговый вариант и представлены президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого украинский лидер признал американское «видение» окончания боевых действий и заявил, что работа еще впереди.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
