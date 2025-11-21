На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин заявил, что проект закона о крестах на гербе РФ рассмотрят в приоритетном порядке

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проект о крестах на гербе России
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Проект закона о крестах на гербе России рассмотрят в приоритетном порядке. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения», — сказал он.

Накануне сообщалось, что законодательная инициатива, которая официально закрепляет в описании государственного герба России изображения крестов над коронами и державой, получила поддержку Министерства юстиции и представителей основных религиозных конфессий страны.

Поддержку инициативе выразили правовое управление Московской Патриархии, Духовное собрание мусульман России, Федерация еврейских общин России, Центральное духовное управление буддистов и другие религиозные организации. В Духовном управлении мусульман также отметили важность защиты государственного символа от искажений.

Ранее Вологодская епархия не увидела проблем из-за отсутствия крестов на городских стелах.

