На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минюст и религиозные конфессии поддержали идею закрепить кресты в описании герба РФ

Проект, закрепляющий кресты на гербе России, поддержан Минюстом и конфессиями
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Законодательная инициатива, которая официально закрепляет в описании государственного герба России изображения крестов над коронами и державой, получила поддержку Министерства юстиции и представителей основных религиозных конфессий страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Проект дополняет официальное описание государственного символа, детализируя его элементы.

«Я уверена, что наш законопроект поддержат все россияне. Потому что герб, флаг, гимн — это объединяющие нас национальные символы», — заявила Лантратова.

Поддержку инициативе выразили правовое управление Московской Патриархии, Духовное собрание мусульман России, Федерация еврейских общин России, Центральное духовное управление буддистов и другие религиозные организации. В Духовном управлении мусульман также отметили важность защиты государственного символа от искажений.

20 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату Федерального собрания — парламента России был внесен законопроект, дополняющий официальное описание герба РФ и закрепляющий в нем наличие крестов над коронами и державой.

Ранее Вологодская епархия не увидела проблем из-за отсутствия крестов на городских стелах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами