В России раскритиковали президента Сербии после слов о подготовке ЕС к войне с Москвой

Военкор Коц: стремящаяся в Европу Сербия будет вынуждена выступить против России

Президенту Сербии Александару Вучичу, который одновременно заявляет о стремлении республики вступить в Евросоюз и об очевидности грядущей войны Европы и России, следует определиться. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что в случае конфликта Евросоюза и России, Сербия будет юридически вынуждена выступить против Москвы.

По словам военкора, Белград фактически уже выступает против РФ, так как увеличивает поставки боеприпасов ЕС, которые в дальнейшем направляются против России.

Коц предложил Вучичу в данной ситуации «либо крестик снять, либо трусы надеть».

Накануне Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Ранее в Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.