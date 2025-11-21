Мэр Кишинева потребовал ввести в стране режим ЧП из-за наркоторговли

Мэр Кишинева Чебан: из роста продажи наркотиков в Молдавии нужно ввести режим ЧП

Оппозиция в Молдавии настаивает на введении режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за роста объемов продажи и потребления наркотиков, заявил лидер парламентского блока «Альтернатива», мэр Кишинева Ион Чебан. Его слова передает РИА Новости.

«Мы ожидаем решений от президента Молдавии, имеющего рычаги влияния через Высший совет безопасности, а также от правительства, которое также обладает полномочиями и имеет под своим контролем компетентные учреждения», — заявил Чебан на брифинге.

В апреле мэр Кишинева потребовал отставки депутатов правящей партии «Действие и солидарность» из-за скандала, разгоревшегося вокруг закона об амнистии. В центр внимания — освобождение Александра Синигура, приговоренного к пожизненному за ряд тяжких преступлений, которое произошло в конце марта. Руководитель Национальной пенитенциарной администрации Анатолий Фалка отметил, что это освобождение стало следствием амнистии, приуроченной к годовщине независимости страны, в результате которой срок Синигура был переквалифицирован с пожизненного на 30 лет.

