В Италии допустили, что отправка оружия Украине более не потребуется

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини ожидает, что в случае эффективности мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине отправка вооруженной помощи Киеву в дальнейшем не потребуется. Об этом он заявил в эфире Radio24.

«Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится», — ответил он на вопрос о продолжении поставок военной техники в 2026 году.

При этом итальянский политик подчеркнул, что решение по миротворческой инициативе должно самостоятельно принимать руководство Киева, а не лидеры Евросоюза (ЕС).

14 ноября Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку оружия украинскому государству, могут подпитывать коррупцию в этой стране. По словам политика, возглавляющего партию «Лига», которая входит в правящую в Италии коалицию, окончанию украинского конфликта должно способствовать, в частности, прекращение поставок оружия.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов нового мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о панике в Европе из-за мирного плана Трампа.