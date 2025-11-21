На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле не разделяют «оптимистичного настроя» по поводу подписания Зеленским плана США

В Кремле не знают об установлении срока подписания Зеленским плана Трампа
Алексей Майшев/РИА Новости

Российская сторона не разделяет оптимизма западных журналистов по поводу якобы скорого подписания президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения, выдвинутого США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такое сообщение, поэтому здесь разделять нечего», — сказал представитель Кремля.

21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы». При этом дипломат подчеркнула, что Россия готова к диалогу.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

