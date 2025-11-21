В Кремле не разделяют «оптимистичного настроя» по поводу подписания Зеленским плана США

В Кремле не знают об установлении срока подписания Зеленским плана Трампа

Российская сторона не разделяет оптимизма западных журналистов по поводу якобы скорого подписания президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения, выдвинутого США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такое сообщение, поэтому здесь разделять нечего», — сказал представитель Кремля.

21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы». При этом дипломат подчеркнула, что Россия готова к диалогу.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.