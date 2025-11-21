На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как осуществляется торговля между РФ и Украиной в условиях конфликта

Депутат Делягин: торговля России и Украины происходит на неофициальном уровне
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что торговля России и Украины продолжается, но в меньшем объеме. Так депутат отреагировал на предложение вице-президента США Джей Ди Вэнса наладить торговлю и туризм вместо ведения боевых действий.

«Товарооборот в основном осуществляется неофициально, на уровне малого и среднего бизнеса, в том числе через третьи страны. В силу этого достоверно оценить объем реального товарооборота сложно, но он не значителен относительно прежних объемов», — заявил он.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США «не поддерживают глупые войны» и предложил России и Украине возобновить торговлю, туризм и культурный обмен. Он задался вопросом, почему нельзя остановить конфликт и начать «ездить друг к другу в страны».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил однопартийцам, что не знал о коррупции в своем кругу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами