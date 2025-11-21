В Госдуме рассказали, как осуществляется торговля между РФ и Украиной в условиях конфликта

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что торговля России и Украины продолжается, но в меньшем объеме. Так депутат отреагировал на предложение вице-президента США Джей Ди Вэнса наладить торговлю и туризм вместо ведения боевых действий.

«Товарооборот в основном осуществляется неофициально, на уровне малого и среднего бизнеса, в том числе через третьи страны. В силу этого достоверно оценить объем реального товарооборота сложно, но он не значителен относительно прежних объемов», — заявил он.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США «не поддерживают глупые войны» и предложил России и Украине возобновить торговлю, туризм и культурный обмен. Он задался вопросом, почему нельзя остановить конфликт и начать «ездить друг к другу в страны».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

