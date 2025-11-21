На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков напомнил, какое определение дал Путин украинскому руководству

Песков: Путин дал определение киевскому режиму после заявления Герасимова
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал квалификацию киевскому режиму, комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, что власти Украины не дают своим военным сдаваться в плен. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Он реагировал на слова начальника Генштаба России, сказавшего, что руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в котле. Ну и вот, комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима», — сказал представитель Кремля.

20 ноября Владимир Путин назвал политическое руководство Украины организованным преступным сообществом, которое с марта прошлого года узурпировало власть. Президент России сделал такое заявление в рамках посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». Российский лидер также подчеркнул, что нынешнее украинское руководство не думает о судьбе страны.

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.

