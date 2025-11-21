Песков напомнил, какое определение дал Путин украинскому руководству

Президент России Владимир Путин дал квалификацию киевскому режиму, комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, что власти Украины не дают своим военным сдаваться в плен. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Он реагировал на слова начальника Генштаба России, сказавшего, что руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в котле. Ну и вот, комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима», — сказал представитель Кремля.

20 ноября Владимир Путин назвал политическое руководство Украины организованным преступным сообществом, которое с марта прошлого года узурпировало власть. Президент России сделал такое заявление в рамках посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». Российский лидер также подчеркнул, что нынешнее украинское руководство не думает о судьбе страны.

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.