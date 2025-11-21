В Венгрии заявили, что новый план США дает шансы на мир

Сийярто: план США основан на реальности и дает шансы на достижение мира

Венгрия рассматривает новый план Соединенных Штатов по украинскому урегулированию как реалистичный и рассчитывает, что он станет основой для достижения мира. Об этом журналистам заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после серии двусторонних встреч в Брюсселе, трансляция велась на телеканале М1.

Он отметил, что в этом плане есть «очень важные основы будущей безопасности Европы».

«Мы считаем, что он учитывает реальность. Мы видим, что все пункты этого плана составлены с учетом реальной ситуации», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии выразил надежду на то, что теперь «есть хорошие шансы на установление мира на Украине».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные для Украины положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

