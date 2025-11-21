Мерц «внезапно» отменил встречи ради телефонного разговора с Трампом и Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудит по телефону с украинским и американским лидерами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом мирный план Вашингтона по Украине. Об этом сообщает газета Bild.

«Мерц проведет телефонные разговоры с Трампом и Зеленским», — говорится в сообщении.

Ради телефонного разговора с лидерами, как сообщает Bild, Мерц «внезапно отменил ряд встреч».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

