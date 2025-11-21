В Кремле предупредили Украину об опасности продолжения боевых действий

Отказ Украины от мирного урегулирования и продолжение вооруженного конфликта «бессмысленно и опасно» для руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжение [боевых действий] для них (руководство Украины. — «Газета.Ru») бессмысленно и опасно», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что по мере утраты территорий в ходе наступления российской армии у украинского лидера остается все меньше возможностей для свободного принятия решения. Песков подчеркнул, что руководство Украины должно принять решение «именно сейчас, не потом».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов нового мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме.