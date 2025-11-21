На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле предупредили Украину об опасности продолжения боевых действий

Песков: продолжение боевых действий опасно для руководства Украины
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отказ Украины от мирного урегулирования и продолжение вооруженного конфликта «бессмысленно и опасно» для руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжение [боевых действий] для них (руководство Украины. — «Газета.Ru») бессмысленно и опасно», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что по мере утраты территорий в ходе наступления российской армии у украинского лидера остается все меньше возможностей для свободного принятия решения. Песков подчеркнул, что руководство Украины должно принять решение «именно сейчас, не потом».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов нового мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами