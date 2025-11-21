СМИ: европейские лидеры «попытаются организовать телефонный разговор с США»

Европейские лидеры намерены организовать совместный телефонный звонок в США для обсуждения с американской стороной пунктов плана президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Источник сообщил, что европейские лидеры также пытаются организовать телефонный разговор с США для обсуждения этой инициативы», — говорится в сообщении издания.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее президент Финляндии отреагировал на мирный план США по Украине.