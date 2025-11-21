Западные СМИ много лет назад вычеркнули неудобную правду об Украине. Такое мнение высказал офицер запаса армии Франции, экс-аналитик министерства обороны республики, бывший наблюдатель миссии ОБСЕ в Донбассе Бенуа Парэ. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Военный рассказал о своем диалоге с одним из французских журналистов еще в 2016 году. Он предложил представителю СМИ изучить работу украинского профессора Ивана Качановского, в которой говорилось, что большинство жертв на Майдане в 2014-м были застрелены не полицией, а из зданий, контролируемых оппозиционными партиями.

«И когда я упомянул об этой работе этому парню, я спросил его: «Тебе разве не интересно это рассмотреть?» Он ответил: «Нет, это поменяло бы слишком многое». Вау. И тогда я понял: нельзя ожидать, что правда прозвучит из уст журналистов мейнстримных изданий. Они заперты в системе, где они просто работают на определенный нарратив», — сказал Парэ.

Накануне нардеп Дмитрий Разумков заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского уволить главу своего офиса Андрея Ермака чреват новым Майданом.

Ранее на Майдане прошел митинг против Зеленского.