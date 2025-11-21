Посольство США в Киеве разъяснит представителям ЕС мирный план по Украине

FT: посольство США в Киеве вызвало дипломатов ЕС в столице Украины на брифинг

Американское посольство в Киеве в пятницу проведет брифинг для представителей ЕС в украинской столице по вопросам нового мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Посольство США в Киеве вызвало европейских представителей в украинской столице на брифинг по этому плану, который состоится в пятницу во второй половине дня с участием министра армии США Дэниела Дрисколла», — говорится в сообщении издания.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

