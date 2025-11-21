На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал ученых работать «без понтов»

Лукашенко призвал ученых работать на благо государства без амбиций и понтов
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без науки нет страны и призвал белорусских ученых работать на благо государства без «понтов и амбиций». Об этом сообщает БелТА.

«Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет,» — отметил белорусский лидер, выступая на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Белоруссии.

По словам Лукашенко, сейчас настало время «конкретных дел», подчеркнув, что статус ученого определяет не зарплата, а его уровень как специалиста.

«Поэтому статус ученого ищите в себе», — подчеркнул белорусский президент.

До этого Лукашенко потребовал от белорусских ученых создать востребованные изобретения. Он добавил, что в случае успеха будут предоставлены государственные награды и различные финансовые поощрения. По мнению белорусского лидера, последнее слово в вопросе внедрения разработок должно лежать на руководителе Академии наук, который должен самостоятельно изучить, что предлагает тот или иной институт, и вынести вердикт о необходимости внедрения.

Ранее Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами