Лукашенко призвал ученых работать «без понтов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без науки нет страны и призвал белорусских ученых работать на благо государства без «понтов и амбиций». Об этом сообщает БелТА.

«Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет,» — отметил белорусский лидер, выступая на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Белоруссии.

По словам Лукашенко, сейчас настало время «конкретных дел», подчеркнув, что статус ученого определяет не зарплата, а его уровень как специалиста.

«Поэтому статус ученого ищите в себе», — подчеркнул белорусский президент.

До этого Лукашенко потребовал от белорусских ученых создать востребованные изобретения. Он добавил, что в случае успеха будут предоставлены государственные награды и различные финансовые поощрения. По мнению белорусского лидера, последнее слово в вопросе внедрения разработок должно лежать на руководителе Академии наук, который должен самостоятельно изучить, что предлагает тот или иной институт, и вынести вердикт о необходимости внедрения.

Ранее Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться».