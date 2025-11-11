Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться»

Работникам агропромышленного комплекса (АПК) Белоруссии следует прекратить «рыдать и плакаться» из-за нехватки кадров в сельской местности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии вручения госнаград передовикам АПК, передает БелТА.

«Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что 2025 год оказался «очень тяжелым». Несмотря на это, по словам президента, аграрии показали выдающиеся результаты, которые оказались «лучшими, чем когда-либо».

Несколькими часами ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия по итогам 2025 года рассчитывает получить рекордную выручку от экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Глава государства отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря хорошему урожаю в республике в этом году.

