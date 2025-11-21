США решили провести брифинг для послов ЕС в Киеве по новому мирному плану

США планируют 21 ноября провести брифинг для послов Европейского союза в Киеве по поводу новых американских предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что чиновники и дипломаты европейских стран выразили разочарование в связи с изменением подхода США к украинскому конфликту и навязыванием «плохой сделки» Киеву. Они также выразили недовольство из-за того, что им не удалось занять место за столом переговоров, даже согласившись оплачивать расходы на военную помощь Украине.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.